Bittgang zu St. Getreu

Traditionsgemäß findet am Karfreitag der Bittgang zur St.-Getreu-Kirche statt. Derselbe geht vom Missionskreuz an der Oberen Pfarre aus und nimmt seinen Weg über die Altenburg, den Rothof zum Kreuz am St. Getreu. Der Bittgang beginnt um 5 Uhr und findet bei jeden Wetter statt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Bittgang am Missionskreuz an der Oberen Pfarre beginnt und nicht am Kreuz an der Karmelitenkirche. red