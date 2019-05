Bittgang vor Himmelfahrt

Vor dem Fest Christi Himmelfahrt (30. Mai) schallt an drei Tagen durch viele ländliche Gegenden der Ruf: "Der uns die Früchte der Erde geben, segnen und erhalten wolle". Es ist die Zeit der Flurumgänge und Bitttage. Diese Tradition wurde zur Zeit von Pfarrer Heinrich Fuchs (1949 bis 1972) in Marktschorgast hochgehalten. Damals zogen die Gläubigen entweder zum Kreuz an der Gefreeser Straße, zur Waldkapelle an der Straße nach Ziegenburg, zum Kreuz an der Straße zur Grundmühle oder zur Kreuzkapelle. Sogar die Schüler der 1.bis 8. Klasse waren mit dabei. Auch zu Zeiten von Pfarrer Hans Roppelt und Zlatko Kidjemet waren Bittgänge noch üblich.

Heuer lädt die Pfarrei am Mittwoch, 29. Mai, zur Vorabendmesse zu Christi Himmelfahrt in die Kreuzkapelle mit Bittgang ein. Den Gottesdienst wird Pfarradministrator Michal Osak halten. Wie schreibt Pfarrer Ferdinand Weinberger: "Ihren Ursprung haben die Bitttage schon im 5. Jahrhundert, wo der damalige Bischof von Vienne wegen Erdbeben und Missernten zu Bußprozessionen aufgerufen hat." Dieses Anliegen, in der Zeit des Wachstums der Feldfrüchte in Bittprozessionen um das Gedeihen der Feldfrüchte zu beten, wurde um das Jahr 800 in Rom übernommen. "Besonders das vergangene Jahr", so Weinberger, "mit seiner langen Trockenheit hat uns gezeigt, wie sehr wir unter Wetterkapriolen zu leiden haben." Prei.