Bittgänge in der Pfarrei St. Georg

Drei Tage vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt stehen im katholischen Kirchenjahr die Bitt-Tage im Kalender. Die Höchstadter St.-Georg-Pfarrei wird das Gebet für Natur, Umwelt, Land- und Forstwirtschaft unter das Thema "Three Days for Future" stellen. Die Verantwortung der Christen für die Schöpfung wird mit Gebeten, Liedern und einem Fußmarsch zum Ausdruck gebracht. Am Montag, 27. Mai, zieht eine Prozession von Großneuses und parallel von Sterpersdorf nach Ailersbach; am Dienstag, 28. Mai, von der Spitalkirche nach Nackendorf und am Mittwoch, 29. Mai, von Sterpersdorf auf den Lauberberg zur Antoniuskapelle. Startzeiten und Schlechtwetter-Programm sind auf den Pfarramtsseiten im Internet veröffentlicht. red