Bittgänge im Seebachgrund

Am Sonntag beginnen für die Pfarrei Hannberg die Bittgänge vor Christi Himmelfahrt. Sie sind eine jahrhundertealte Tradition.

Singend und betend pilgern die Gläubigen gemeinsam durch Wiesen, Felder und Wälder, um die Schöpfung Gottes wertzuschätzen und für gutes Wetter zu beten. Diese Tradition ist heute für viele Menschen wieder interessant, die sich mit der Natur verbunden fühlen und Gott für seine Schöpfung danken wollen.

Die Pfarrei ruft dazu auf, die Bittgänge als Zeichen der Verbundenheit des Menschen mit Gottes Schöpfung zu verstehen und an einem der angebotenen Bittgänge teilzunehmen. Für die Pfarrei Hannberg sind folgende Termine geplant: nach Hannberg am Bittsonntag, 26. Mai, um 8.15 Uhr ab Großenseebach und Hesselberg und morgens ab Dechsendorf. Nach Obermembach geht es am Montag, 27. Mai, um 17.30 Uhr ab Hannberg, 18 Uhr ab Großenseebach und Reuth. Nach Hesselberg führt der Weg am Dienstag, 28. Mai, um 17.30 Uhr ab Hannberg; nach Dechsendorf am Mittwoch, 29. Mai, um 17.30 Uhr ab Hannberg. Anschließend an den Bittgang wird im Zielort eine Messe gefeiert. red