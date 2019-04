Bittersüß und melancholisch

In den letzten Jahren seines Lebens fand der jüdisch-italienische Komponist Mario Castelnuovo-Tedesco (1895 bis 1968) Trost in der Poesie des jüdisch-spanischen Dichters Moses Ibn Esra (circa 1055 bis 1138). Seine ins Englische übersetzten Gedichte ordnete Castelnuovo-Tedesco zu dem fünfteiligen Liederzyklus "The Divan of Moses Ibn Ezra" für Sopran und Gitarre an. Corinna Schreiter und Stefan Grasse widmen sich in der Synagoge Ermreuth am Sonntag, 7. April, 18 Uhr, den bittersüß-melancholischen Betrachtungen über ein Leben voller Freud und Leid in ihrem neuen Programm.

Eintritt: 15 Euro; Einlass: 17.30 Uhr; Kartenreservierung unter Telefon 09134/70541 und 09134/9278. red