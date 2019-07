Der Bund Naturschutz und die Akademie Heiligenfeld organisieren einen Vortrag mit dem Biologen Dr. Arno Wielgoss zum Thema: "Unser Essen - unser Klima: Bittere Schokolade - Fairness und Ökologie in der Kakaowertschöpfungskette". Dr Arno Wielgoss hat Biologie studiert und in tropischer Agrarökologie promoviert. Er arbeitet seit 19 Jahren in der privaten Entwicklungshilfe in Peru. Anhand von Beispielen und Kostproben führt er durch die Welt des Kakaos und erklärt, wie der steigende Bedarf weltweit zum Teil verheerende soziale und ökologische Auswirkungen in den Anbauregionen hat.

Der Vortrag findet am Mittwoch, 10. Juli, in der Parkklinik Heiligenfeld statt und beginnt um 19.30 Uhr. hae