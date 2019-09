Bittere Niederlage für Michelau

Weiter im Tabellenkeller der Fußball-Kreisklasse 1 Coburg stecken der FC Mi-chelau und die SG Schwürbitz/Marktzeuln. Die personell gebeutelten Michelauer kämpften gegen den TSV Unterlauter, verloren aber unglücklich mit 3:4. Die SGler zogen beim Zweiten TSV Gestungshausen mit 0:3 den Kürzeren.

Kreisklasse 1 Coburg

FC Michelau - TSV Unterlauter 3:4

Der FCM dominierte vom Anpfiff weg. Schmitt (5.) und Weh-ner (9.) vergaben gute Möglichkeiten. Beim ersten Gästeangriff lief der klar im Abseits stehende Krause auf und davon und vollendete gekonnt zum 0:1 (11.). In der 18. Minute blieb die Pfeife von Lischka erneut stumm, als Krause quer auf Menezes Blum legte - 0:2. Kober verkürzte nach prima Zuspiel von Schmitt in der 34. Minute auf 1:2. Die Lücken in der FC-Abwehr nutzte Wachsmann mit einer feinen Einzelleistung zum 1:3 (40.). Die Michelauer kämpften in der zweiten Halbzeit verbissen. So gelang Hornung mit einem raffinierten Freistoß der Anschlusstreffer (53.). Nach einer Stunde entschärfte ein Abwehrspieler eine Granate von Hornung per Kopf auf der Torlinie. Krause schob aber eine Hereingabe von Wachsmann zum 2:4 ein (67.). M. Zimmer staubte in der 82. Minute zum erneuten Anschluss ab, nachdem der durchgebrochene Schmitt von den Beinen geholt worden war. Fast wäre der Heimelf noch der verdiente Ausgleich gelungen, doch Gästetorwart Kobras hielt mit einer Glanztat den Gästesieg gegen Schmitt fest. gebe Tore: 0:1 Krause (11.), 0:2 Menezes Blum Cunha (18.), 1:2 Kober (34.), 1:3 Wachsmann (40.), 2:3 Hornung (53.), 2:4 Wachsmann (67.), 3:4 M. Zimmer (82.) / Zuschauer: 50 / SR: P. Lischka (Ebersdorf) TSV Gestungshausen - SG Marktz./Schwürb. II 3:0

Die Heimelf nahm die Partie gegen den Vorletzten auf die leichte Schulter. So hatten die SGler die erste Chance - der Flachschuss ging aber knapp vorbei (9.). Mit der ersten Aktion ging Gestungshausen allerdings in Führung. Einen Freistoß von J. Pohl ließ der Gästetorwart nach vorne prallen, und K. Denker staubte per Kopf ab (27.). T. Bauer scheiterte alleine vor dem Tor an SG-Schlussmann A. Lother (35.). Nach der Pause dauerte es dann eine Viertelstunde, ehe S. Großmann nach einer Freistoßflanke von T. Neubauer den Ball im Fünfmeter-Raum mit dem Oberschenkel über die Linie drückte. Kurze Zeit später legte S. Großmann auf J. Bauer ab, der flach zum 3:0 abschloss (68.). Kurz vor Schluss vergab T. Maier zwei gute Möglichkeiten, doch fehlte es etwas an Genauigkeit (84./86.). Mit der letzten Aktion im Spiel war es dann TSV-Torwart Schnack, der nach einem Distanzschuss seinen Kasten sauber hielt (88.) und kurze Zeit später der Schlusspfiff zu einem verdienten Sieg ertönte.

Tore: 1:0 Denker (27.), 2:0 Sv. Großmann (61.), 3:0 J. Bauer (68.) / Zuschauer: 75 / SR: C. Lange (Oberlauter)