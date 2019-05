Bitte um ein Gebet

Zur Nachprimiz in Förtschendorf: Die katholische Kirchengemeinde in Förtschendorf feierte dieser Tage in der voll besetzten Kirche die Nachprimiz des Neupriesters Pater Isaak mit Pfarrer Hauth und Diakon Alfred Trebes. Claudia Käfferlein, eine Verwandte des Neupriesters, hat das Ganze organisiert. Ihr gebührt Dank sowie ein recht herzliches Vergelt's Gott. Ein Dankeschön an Kirchenpfleger Willibald Jungkunz.

Bei diesem Festgottesdienst hat der Neupriester bei der Eucharistie nach der Opferung die sinnvollen Worte gesprochen "Betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer, Gott dem Allmächtigen Vater gefalle." Das Volk spricht: "Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Ruhme seines Namens. Zum Segen für uns und seine Heilige Kirche." Dieses Gebet wurde von den Gläubigen dankbar angenommen.

Leider wird dieses sinnvolle Gebet in unserer katholischen Kirche im fränkischen Raum nur noch selten gebetet. "Der Herr nehme das Opfer an" - eine Bitte der Gläubigen an unseren Herrgott. Zum Lob und Ruhme ist die Ehre Gottes und die Segensbitte für die ganze Heilige Kirche. Deshalb die Bitte an unsere Priester, dieses Gebet in der Heiligen Eucharistie wieder mit einzubeziehen. Das gläubige Volk wäre dankbar und würde es begrüßen. Peter Trinkwalter Förtschendorf