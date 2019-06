Bitte etwas weniger Arroganz

Zur Kolumne von Thomas Lange "Werd' mal erwachsen, Rezo" ( BR vom 7. Juni) wird uns geschrieben: Da macht sich ein junger Bürger namens Rezo im Internet auf und nimmt sich die Politik vor. In einem einstündigen Beitrag listet er die Mängel der aktuellen Regierungsarbeit unverblümt, transparent und leicht verständlich auf, liefert hierzu auch Belege zu seinen Aussagen, und erreicht damit im Netz über 14 Millionen Bürgerinnen und Bürger - vermutlich wohl eher Jugendliche.

Was jetzt kommt, ist ein Paradebeispiel für die absolute Unbeholfenheit, Arroganz und Überheblichkeit der Angesprochenen. Statt sich argumentativ mit den Aussagen von Rezo - und damit auch mit einer großen Zahl unserer Jugendlichen - auseinanderzusetzen und in einen Dialog einzutreten, der natürlich dazu dienen muss, die politischen Entscheidungen im Sinne unserer Zukunft und vor allem, der unserer Jugendlichen, zu gestalten, wird versucht, Rezo und seine Sympathisanten lächerlich zu machen. So fällt zum Beispiel einem CDU-Hoffnungsträger (MdB Amthor) nichts Besseres ein, als in die Öffentlichkeit mit der Aussage "Rezo, Du alter Zerstörer" zu gehen und sich für diese Geistesleistung auch noch selbst Beifall zu spenden. Das ist nur noch erbärmlich.

In das gleiche Fahrwasser begibt sich Thomas Lange in seiner Kolumne in der BR. "Werd' erst mal erwachsen, Rezo" und dann grüßt er auch noch mit "in herzlicher Abneigung und nicht sonderlich hochachtungsvoll - Dein Thomas".

Wer jetzt glaubt, dass unsere Jugendlichen mit solchen Zoten, Frechheiten und Überheblichkeiten für eine Zusammenarbeit zu gewinnen sind, der muss wirklich erst noch erwachsen werden.

Knud Espig

Stadtsteinach