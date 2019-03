Bitte an die Polizei

In einem Schreiben an den Landespolizeipräsidenten Wilhelm Schmidbauer bittet die Kulmbacher Landtagsabgeordnete und frühere Oberbürgermeisterin Inge Aures (SPD) um Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei für die Kulmbacher Bierwoche. "Aufgrund der Unterstützung durch die Bayerische Bereitschaftspolizei war in den vergangenen Jahren der Ablauf der Kulmbacher Bierwoche stets hervorragend organisiert und weitestgehend problemlos. Unsere Kulmbacher Polizei hat zu diesem besonderen Fest immer alle Hände voll zu tun", so Aures in ihrem Schreiben an den Landespolizeipräsidenten.

Die Kulmbacher Bierwoche findet vom 27. Juli bis 4. August statt. red