Bislang höchster Sieg

Mit einem deutlichen Sieg kehrten die U15-Fußballer des FC Sand aus Aschaffenburg zurück. So klar, wie es das Ergebnis ausdrückt, war der Spielverlauf aber nicht. Vor allem in der Anfangsphase beider Halbzeiten setzten die Gastgeber den zu diesem Zeitpunkt alles andere als aufmerksamen und präsenten Gästen gehörig zu. Die Sander dagegen zeigten sich äußerst effektiv. Ben Melber sorgte für die Gästeführung (10.) und das 0:2 kurz später. Nach einer Kopfballabwehr reagierten die Gäste zu langsam, und Elia Umscheid verkürzte für die Viktoria. 24 Minuten waren gespielt, als Eliano Murk aus gut zehn Metern abzog und zum 1:3 traf. Den Schlusspunkt in der ersten Hälfte setzte erneut Ben Melber.

Ein Eigentor zum 1:5 sorgte in der 45. Minute dafür, dass der Widerstand der Gastgeber gebrochen wurde. Die Sander hielten den Druck hoch und belohnten sich mit vier weiteren Treffern durch Lars Stussak (59. und 63. Minute) und Nils Hartmann, der nach einer Ecke am langen Pfosten per Kopf traf und damit den höchsten Saisonsieg für die Sander perfekt machte. mh