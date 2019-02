Bischwinder Wehr hat neue Ehrenmitglieder

In Bischwind, einem Stadtteil von Seßlach, herrscht eine gute Dorfgemeinschaft, man hält dort zusammen. So ist das auch bei der Feuerwehr, wie es bei der Hauptversammlung im Gemeindehaus deutlich wurde. Kommandant Peter Steinert blickte in seinem bebilderten Bericht auf über 40 Termine zurück, die von der Wehr und vom Feuerwehrverein wahrgenommen wurden. Bei einem Einsatz in den frühen Morgenstunden musste ein Baum, der über der Straße zwischen Bischwind und Lichtenstein lag, beseitigt werden. Auch bei der Alarmübung war die Wehr mit ihrem Tragkraftspritzenanhänger dabei. Weiterhin war die Wehr bei der Installation von Pfarrer Tobias König in Heilgersdorf und bei der Fahrzeugweihe in Seßlach vertreten. Das Feuerwehrhaus wurde von der Kreisfeuerwehrführung in Augenschein genommen.

Sehr aktive Jugend

Zwei Jugendliche aus der Wehr haben zusammen mit anderen Jugendlichen aus dem Stadtgebiet am Jugendleistungsmarsch teilgenommen - mit Erfolg. Weiterhin haben zwei Jugendliche die Jugendflamme und die Deutsche Jugendleistungsspange abgelegt. Auch bei der Großübung der Jugendfeuerwehren in Seßlach und beim Wissenstest war der Feuerwehrnachwuchs vertreten. Höhepunkt im vergangenen Jahr der war 750. Geburtstag von Bischwind, der würdig im Rahmen eines Dorffestes gefeiert wurde, berichtete Steinert. Vorsitzender Udo Jahn zeichnete langjährige Mitglieder aus und ernannte sie zu Ehrenmitgliedern. Für 50 Jahre im Feuerwehrverein wurden Dieter Zeitner, Rudi Höhn, Werner Steinert, Gerhard Döhler, Oskar Mönch, Günther Schramm und Hubert Zeitner mit dem Krug der Wehr ausgezeichnet und zu Ehrenmitgliedern ernannt. Für eine 25-jährige Führungsposition im Vorstand oder in Wehrführung wurde Günther Grämer zum Ehrenmitglied ernannt.

"Eine kleine Wehr, die sehr aktiv ist", betonte Kreisbrandinspektor Reinhard Hartung in seinem Grußwort. Hartung lobte die gemeinsamen Übungen und die gute Jugendarbeit, die in Seßlach geleistet werde. Er rief dazu auf, in puncto Ausbildung nicht nachzulassen. "Die Dorfgemeinschaft in Bischwind stimmt", stellte die Dritte Bürgermeisterin Renate Schubert-Eisenhardt in ihrem Grußwort fest. Sie lobte die Feuerwehr für ihre stetige Einsatzbereitschaft und für ihre vielen Aktivitäten für die Bürger. Die 750-Jahr-Feier des Ortes sei - wie alle anderen Feste - wieder hervorragend organisiert gewesen. mst