Bischofssohn macht Musik beim Markt

Am Samstag, 7. Dezember, wird der Sohn des Bischofs der evangelischen Kirche in El Salvador, Tito Gomez - der in Erlangen lebt - mit seiner Band am Weihnachtsmarkt in Herzogenaurach auftreten und um 13.30 Uhr an den Stand der evangelischen Kirche kommen. Der Verkauf der Waren des Standes geht in diesem Jahr an das Traumazentrum in El Salvador. red