Bischof spricht über die Amazonas-Synode

Die Pfarrei Sankt Laurentius Ebern lädt für den Donnerstag, 31. Oktober, zum Abschluss der Ewigen Anbetung eine. Die Eucharistiefeier mit Pfarrer Pater Rudolf Theiler und Bischof Wilmar Santin OCarm beginnt um 18.30 Uhr. Pater Wilmar berichtet in der Dialogpredigt mit Pater Rudolf über seine Teilnahme an der Bischofssynode (Amazonas-Synode) in Rom. Dabei ging es auch um die Lockerung des Zölibats, um das Diakonat der Frau, um Strukturveränderungen und um tiefgreifende Neuerungen. Bischof Santin nahm im Sommer dieses Jahres über die Deutsche Presseagentur öfter Stellung zur Brandrodung im Amazonasgebiet; er setzt sich vehement für die indigene Bevölkerung ein. red