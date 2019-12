Bischof mag die Puppenkiste

Gemeinsam mit rund 130 Vorschulkindern aus Bad Neustadt schaut Bischof Dr. Franz Jung die Weihnachtsgeschichte der Augsburger Puppenkiste an.

Gezeigt wird der Film am Mittwochvormittag, 18. Dezember, im Rex-Kino in der Innenstadt von Bad Neustadt. Nach dem gemeinsamen Anschauen des Kinofilms können die Kinder den Bischof zum Film und zu Weihnachten Fragen stellen.

"Die Geschichten der Augsburger Puppenkiste gefallen mir sehr. Sie handeln von Jim Knopf, der wilden 13, dem Sams und vielen anderen mehr. Kennt Ihr diese Geschichten auch? Ich gehe mal fest davon aus", schreibt der Bischof in seinem Brief an die Vorschulkinder von sieben Bad Neustadter Kindergärten. Ganz besonders freue er sich, dass es auch die Geburt Jesu in einer Version des Puppentheaters gibt und diese in diesem Jahr wieder in den Kinos gezeigt wird.

Besuch in Maria Bildhausen

"Leider gibt es kein so großes Kino, in das alle Kinder des ganzen Bistums Würzburg passen würden." Deswegen habe er stellvertretend die Kinder aus Bad Neustadt gewählt. Später besucht Bischof Jung dann die Behinderteneinrichtung in Maria Bildhausen. pow