Bischof in St. Martin

Auch Christian Bischof, inzwischen Organist und Chorregent an der Kirche St. Margaret im Münchner Stadtteil Sendling, liebt die Orgel von St. Martin und kehrt, inzwischen international renommiert und vielfach ausgezeichnet, gern für ein Konzert in seine Heimatstadt Bamberg zurück. Hier hatte er als Organist von St. Kunigund den Gartenstädter Orgelsommer ins Leben gerufen. Am Samstag, 14. September, um 17 Uhr spielt er an der historischen Steinmeyer-Orgel von St. Martin Musik von Mendelssohn-Bartholdy, Johann Sebastian Bach, Schumann und Reubke. Der Eintritt ist frei, der Förderverein St. Martin freut sich über Spenden zum Erhalt der Kirche und ihrer Kunstschätze sowie zur weiteren Sicherstellung der musikalischen Initiativen. red