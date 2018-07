Bischof dankt mit Urkunde

khb



Mit einer Urkunde des Bischofs wurden Jürgen Schmitt und Tanja Beiersdörfer für ihr jahrelanges Engagement im Pfarrgemeinderat in Stangenroth geehrt. "Beide haben sich in ihrer Tätigkeit sehr verdient gemacht", betonte Pfarrer Stephan Hartmann, der die Auszeichnung des Bistums überreichte.Tanja Beiersdörfer war zwölf Jahre lang im Pfarrgemeinderat aktiv, dabei hatte sie vier Jahre lang das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden inne. Jürgen Schmitt war zwölf Jahre lang Vorsitzender."Von 2014 bis 2018 gab es in Stangenroth keinen Pfarrgemeinderat. Es ist der Initiative und dem beharrlichen Nachfragen von Luitgard Wehner zu verdanken, dass sich jetzt wieder Männer und Frauen gefunden haben, die sich der Arbeit im Pfarrgemeinderat widmen", freut sich die neue Vorsitzende Regina Kirchner.Wie sie betont, konnte in der Vakanz das kirchliche Leben dennoch durch viele fleißige Helfer aufrecht erhalten werden. Auf diese ehrenamtliche Arbeit kann nun der neue Pfarrgemeinderat aufbauen.