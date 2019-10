Zum Festgottesdienst am Reformationstag, 31. Oktober, um 19.30 Uhr in der Christuskirche erwartet das evangelische Dekanat Kronach-Ludwigsstadt Burgert Brand, Bischof einer der drei lutherischen Kirchen in Namibia. Sein Thema lautet "‚Alles umsonst!‘ - Ein Afrikaner liest die Bibel!". Damit nimmt er sich einer der Losungen der Reformationszeit an. Anschließend wird zu einem Gespräch im evangelischen Gemeindehaus gleich neben der Christuskirche eingeladen. red