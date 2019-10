Bischof aus Indien spricht

Am kommenden Sonntag, 20. Oktober, ist Bischof Lumen Monteiro aus Indien zu Gast in in der Kirche in Sassanfahrt. Seit 2012 ist er Vorsitzender der Caritas von ganz Indien und leitet in Nordostindienein ein Bistum. Bischof Monteiro hat in seiner Diözese seit 1996 viele Projekte vorangebracht. In diesen erhalten Frauen, Jugendliche und Kinder bessere Lebensmöglichkeiten. Bischof Monteiro wird im Gottesdienst zu den Besuchern sprechen. Beginn ist um 10 Uhr. Anschließend gibt es im Pfarrheim die Möglichkeit der Begegnung mit ihm. Dabei wird auch ein Kurzfilm über seine Tätigkeit in Indien gezeigt. red