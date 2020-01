Das nächste Bischberger Schlosskonzert unter dem Motto "Nordlichter" findet am Sonntag, 26. Januar, statt. Im Unteren Schloss ab 17 Uhr erklingen Stücke von Edvard Grieg, Jean Sibelius und Tor Aulin. Mitwirkende sind Susanne Strauss (Klavier und Lesung) und Harald Strauss-Orlovsky, (Violine). Karten gibt es beim BVD Bamberg, im Rathaus und im Lottoladen in Bischberg sowie an der Abendkasse. red