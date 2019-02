Bischberg steckt Geld in Kanal

Geld nahm der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung in die Hand. In diesem Jahr soll die Ortsstraße Leithe mit der Erneuerung sämtlicher Kanal- und Wasserleitungen und der Straße selbst verwirklicht werden. Für die Kanal- und Wasserleitungsarbeiten wurden 424 705 Euro, für die Straßenbauarbeiten 350 668 Euro in den Haushalt eingestellt.

Mehr formalen Charakter hatte die Bestätigung des Kommandanten und seines Stellvertreters der Freiwilligen Feuerwehr Bischberg. Martin Raab wurde zum Kommandanten, Andreas Then zu seinem Stellvertreter gewählt und einstimmig durch den Rat bestätigt.

Ein Millionen-Projekt

Ein Ärgernis ist für den Bischberger Gemeinderat der Neubau der Regnitzbrücke der Bundesstraße B 26 bei Bischberg. Die Gesamtmaßnahme soll nach dem Planfeststellungsbeschluss der Regierung von Oberfranken fast zwölf Millionen Euro kosten. Das Straßenbauvorhaben umfasst den Abbruch der Brücke und deren Ersatzneubau östlich der bestehenden Brücke sowie die Änderung der Kreuzung zwischen der B 26 und der Kreisstraße BA 36 durch das Anlegen eines Kreisverkehrs und die südliche Verlegung der Ortsverbindungsstraße Bischberg - Gaustadt. Da sich im Zuge dieser Maßnahme die Kreuzungspunkte der Straßen ändern, ändert sich, so informierte Johann Bürgermeister, auch die Straßenbaulast. Diese würde dann auf einer Länge von bis zu 180 Metern der Gemeinde Bischberg übertragen werden. Außerdem sei in den Hauptverkehrszeiten mit der Planung des Kreisverkehrs mit einem erheblichen Rückstau zu rechnen. Der Gemeinderat Bischberg beschloss deshalb einstimmig, aufgrund der negativen Auswirkungen durch den Neubau der Regnitzbrücke für die Gemeinde Klage vor dem Bayerischen Verwaltungsgericht zu erheben.

Ein bisschen zum Schmunzeln war die Mitteilung über zunehmende Schwierigkeiten beim Ablesen der Wasserzähler durch Mieter oder Hauseigentümer, wo oftmals Wasser- und Stromzähler verwechselt würden und dadurch oft irrwitzige Ergebnisse zustande kämen. hola