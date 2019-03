Bisamratten und Teichwirtschaft

An Teich und Bach sind sie nicht gerne gesehen: Bisamratten stellen eine Gefahr für heimische Bach- und Teichbewohner dar. Ihre Gänge unter Teichdämmen können zudem für Teichbauern zu einer Unfallgefahr werden. Zur artgerechten Bekämpfung veranstaltet die Lehranstalt für Fischerei in Aufseß am Freitag, 29. März, einen Bisamfallenstellerkurs. Dieser bietet gesetzliche Informationen zur Fallenstellerei und Grundlagen zur Biologie der Tiere. Kursleiter Ronny Seyfried stellt verschiedene Typen von Fallen vor und erklärt, wie sie sicher gehandhabt werden. Bei einer Exkursion entlang der Aufseß und am Karpfenteich wird demonstriert, wo und wie Bisame leben, wie man Fressstellen erkennt und so die besten Fangstellen findet. Anmeldungen sind erbeten über die Internetseite des Bezirks Oberfranken www.bezirk-oberfranken.de/fischerei. red