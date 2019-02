Bis zu 60 Jahre dem SV treu

Im Sportheim hielt der SV Reitsch seine Jahreshauptversammlung ab. Dabei wurde eine Reihe von Mitgleidern für ihre langjährige Zugehörigkeit zum Sportverein geehrt. Besonders hervorzuheben ist, dass Albert Schmidt schon sechs Jahrzehnte dem SV Reitsch die Treue hält.

Die Geehrten im Überblick: 25 Jahre: Matthias Jakob, Daniel Grünbeck, Jürgen Fehn, Hans- Peter Hoderlein, Ralf Pohl, Peter Blinzler, Christian Weißerth, Jürgen Scherbel und Alexander Beck. 50 Jahre: Alfons Wilczek und Rudi Kramp. 60 Jahre: Albert Schmidt.

Zu Beginn der Versammlung reflektierte Vorstand Jochen Lang das abgelaufene Sportjahr, in dem viele sportliche Ereignisse, wie auch Veranstaltungen an der Arno-Kestel-Sportanlage stattfanden. So etabliere sich der SV zu einem beliebten Treffpunkt aller Altersklassen, wie die Besucherzahlen der verschiedenen Feste und Feiern belegen.

Zudem lobte der Dritte Bürgermeister der Gemeinde Stockheim, Jörg Roth, die Ausbildung der Fußball-Juniorinnen, die nun über Jahre hinweg zu einem Aushängeschild des SV Reitsch geworden seien. Ebenso betonte er in seinem Grußwort, dass es immer wieder Menschen bedarf, die sich zeitintensiv im Verein engagieren. Denn ohne adäquate Pflege der drei Rasenplätze an der Arno-Kestel-Sportanlage wäre es sicher nicht möglich gewesen, den einen oder anderen Erfolg zu feiern.

Neben den Berichten der Spielleiter aus den Bereichen Damen- und Herrenfußball, des Kassiers und der Kassenprüfer wurde die Erhöhung der Mitgliederbeiträge angeregt und konstruktiv diskutiert. Die letzte Erhöhung lag immerhin elf Jahre zurück. Die gefundene Lösung wurde mit einer großen Mehrheit beschlossen. red