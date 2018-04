Bis zu 40 Jahre bei der Firma Heinz-Glas

In einer Feierstunde im Hotel "Thüringer Wald" in Piesau ehrte man bei Heinz-Glas am Freitagnachmittag langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Die Forderung an uns im Berufsleben Stehende, egal ob als Geschäftsführer oder Facharbeiter in der Produktion, werden nicht geringer. Wir müssen uns auf sehr schnelle Wechsel in der Wirtschaftslage und damit in der Nachfrage nach unseren Produkten einstellen, d. h. es wird in Zukunft eine noch höhere Flexibilität gefordert, als bisher", sagte Carl August Heinz in seiner Ansprache.

Dazu sei Berufserfahrung, wie sie die Jubilare haben, wichtig, erklärte Heinz und führte aus, dass man mit mehr Erfahrung flexibler reagieren könne, da man die verschiedensten Situationen schon erlebt habe und dann nicht ängstlich, sondern richtig reagiere. Dabei bleibe es unabdingbar, neues Wissen zu erlernen. Die Internationalisierung sei, so Carl-August Heinz, mehr als Chance als Risiko. Die daraus resultierenden Belastungen seien es durchaus wert, getragen zu werden, denn ohne die Anstrengungen habe man "vielleicht einige gemütliche Jahre, aber dann keine Zukunft". Zudem lohnten sich die Integration und das Überwinden von Sprachbarrieren, so Heinz. Die Internationalisierung werde auch dadurch deutlich, so der Firmenchef, dass man zur Jubilarehrung Gäste aus Polen und Peru begrüßen könne. "Gehen Sie mit Zuversicht die nächsten 10 oder 30 Jahre an", ermunterte er seine Mitarbeiter.



Hohes Ansehen

Betriebsratsvorsitzender Mike Streit beglückwünschte alle Jubilare. Die Mitarbeiterehrung zeige, dass langjährige Beschäftigte im Unternehmen ein hohes Ansehen genießen. "Langjährige Mitarbeitertreue ist ein gelebter Baustein unserer Firmenphilosophie", so Streit. Die langjährige Betriebszugehörigkeit müsse man hoch wertschätzen, da die Anforderungen ständig steigen würden. Die gewachsene Unternehmensgröße und Mitarbeiterzahl sei einer guten Strategie des Managements mit seinem Präsidenten Carl-August Heinz zu verdanken. Das Unternehmen biete gute Aufstiegsmöglichkeiten und einen sicheren Arbeitsplatz.

Holger Kempf von der IG/BCE Mainfranken hob hervor, dass Jubilarehrungen keine Selbstverständlichkeit seien. Die Wertschätzung des Unternehmens den langjährigen Mitarbeitern gegenüber, die man mit der Veranstaltung zum Ausdruck bringe, sei wichtig. Er beglückwünschte den Geehrten zu ihrer Arbeitsleistung.

Bürgermeister Peter Ebertsch gratulierte allen Jubilaren. "Ein Unternehmen steht und fällt mit seinen Mitarbeitern", so der Bürgermeister, ohne sie könne ein Unternehmen nicht funktionieren. Geehrt wurden:

40 Jahre: Eduard Pfadenhauer, Carmen Klemm

30 Jahre: Isak Kaplan, Heiko Leib, Jens Pagel

25 Jahre: Peter Greiner-Lar, Evelyne Heinz-Jones, Ulrike Pfadenhauer, Martin Schmidtheisler, Heiko Schupp, Heike Steckrodt, Rene Steiner, Mustafa Tepincar, Annett Lißmann

20 Jahre: Jürgen Dietz, Torsten Jungkunz, Siegmund Keim, Tanja Nebatz, Ingo Neubauer, Swen Schetsche, Timo Schneider, Mario Hummel, Mario Müller, Stefan Nemitz, Meiko Wunderlich, Gunnar Fleischhauer, Frank Gräf, Peter Greiner-Bär, Bernd Müller

10 Jahre: Alexander Heinz, Marina Juliano, Kai Wendt, Eric Müller, Lars Kühnert und Angela Hofmann vs