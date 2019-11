Seit Anfang Oktober gondeln die Mitarbeiter der Firma Eichhorn im Landkreis herum und liefern peu a peu die gelben Tonnen aus - so jüngst wie hier Andreas Zegla in Zeil. So tausend Tonnen am Tag schaffen sie, meinen die Eichhorn-Männer, und natürlich braucht es dafür mehrere Fuhren. Bis zum Jahresende werden die Gefäße verteilt sein. 240-Liter-, 1000-Liter- und 1,1-Kubikmeter-Behältnisse gibt es. Erst im neuen Jahr wird das Abfuhrsystem für Plastikmüll in Betrieb genommen. Foto: Brigitte Krause