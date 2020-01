Bis in die Tiefen des Weltalls

Die Volkshochschule Coburg Stadt und Land (VHS Coburg) macht im 101. Jahr ihres Bestehens vor allem auch das Potenzial ihrer rund 650 nebenamtlichen Dozenten aufmerksam. Gleich auf dem Titelblatt des soeben erschienenen Programmheftes für Frühjahr und Sommer 2020 grüßen bekannte, weniger bekannte und auch neue Gesichter des Lehrpersonals, die über 1200 Kurse, Vorträge und Lehrveranstaltungen im nächsten Halbjahr anbieten. Auf dem neuen Portal www.dozent-coburg.de stellen sich die Kursleiter vor. Das komplette Programm erfahren die Intessenten auf der Seite www.vhs-coburg.de, und das klassische knapp 200 Seiten starke Programmheft auf Papier liegt an den bekannten Stellen zum Mitnehmen bereit. Wer auf Nummer sicher gehen will, holt es sich am besten in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblattes in der Hindenburgstraße 3A. Da kann man sogar am Samstag mal vorbeischauen, wenn der VHS-Schalter geschlossen ist.

Elf Fremdsprachen im Angebot

Dozenten und Kursteilnehmer starten bei den Veranstaltungen einen interaktiven Prozess. VHS-Geschäftsführer Rainer Maier sagt dazu aus Dozentenperspektive: "Ihr Wissen wird vergrößert, denn sie erhalten von der Hörerschaft auch etwas zurück - neue Ideen, Perspektiven, Anregungen und Verbesserungsvorschläge."

Elf Fremdsprachen können an der VHS Coburg gelernt werden. Bei einigen Kursen gibt es neue Ideen, die die neue Fachbereichsleiterin Laura Göldner im Pressegepräch am Mittwoch mitteilte. Da werden bei einigen Spanisch-Kursen die Fachbereichsgrenzen gesprengt. Mit Catalina Villamizar Bautista wird im doppelten Sinne spanisch gekocht: spanische Küche und alles in spanischer Sprache. In einem Englischkurs werden Plätzchen gebacken. Und die korrekte Teezubereitung kann man auch direkt in Englisch erlernen. Die Sprachkurse werden ab dem neuen Semester auch altersgerecht differenziert: Englischkurse gibt es für Kinder und Jugendliche einfach mal so oder auch gezielt zur Prüfungsvorbereitung.

Eine inhaltliche Grenzüberschreitung gibt es bei Portugiesisch: Der Kurs heißt "Sprechen-Singen-Lernen", eine Reminiszenz an die inoffizielle europäische Samba-Metropole Coburg.

Fachbereich Gesundheit

Nadine Düthorn bietet im Fachbereich Gesundheit Yoga, Rückenübungen und Pilates an. Gleich am morgigen Samstag findet in der HUK-Coburg-Arena im Coburger Norden von 18.30 bis 23 Uhr die mittlerweile dritte Coburger Fitnessnacht statt. Düthorn wies noch darauf hin, dass nach der Eröffnung des Bürgerhauses am Wolfgangsee auch dort einige Kurse stattfinden.

Franziska Knauer bietet im Rahmen der "Jungen VHS" ein sehr breites Spektrum an. "Lustige Gespenstergeschichten" gibt es mit dem Gästeführer Peter Gutzeit auf der Veste Coburg. Die Volkssternwarte im VHS-Dachgeschoss macht Kinder und Jugendliche neugierig auf die Geheimnisse des Weltalls. Und das eigene Selbst kann man reflektieren, wenn es um die Kommunikation zwischen Kindern und Eltern oder den Umgang mit den eigenen Aggressionen geht. Im Programmheft heißt das "Wohin mit meiner Wut?"

Eric Escher (Fachbereiche Gesellschaft und Beruf) hat neue Angebote gerade im Bereich EDV; dazu gehören auch die neuen Möglichkeiten von Excel-Anwendungen. Ganz lebenspraktisch und pragmatisch bieten sich Lehrveranstaltungen zu Smalltalk, Umgangsformen und Schlagfertigkeit an.

VHS-Geschäftsführer Rainer Maier warb für das Studium Generale, dass sich dem Rahmenthema Entwicklungspolitik widmet. Einzelthemen sind dabei zum Beispiel "Kinderarbeit", "Menschenrechte" oder ein Blick auf die Wirtschaftssysteme in Entwicklungsländern.

VHS-Chef Rainer Maier stellte bei der Pressekonferenz noch die neue Außenstellenleiterin in Ahorn, Susanne Meye, vor.