Der Trebgaster Töpfermeister Wolfgang Knapp ist mit dem Goldenen Meisterbrief der Handwerkskammer von Oberfranken ausgezeichnet worden. Die Urkunde überreichte die Landesinnungs-Obermeisterin der Keramiker Bayerns, Edith Memmel. "Voraussetzungen für diese Ehrung sind eine mindestens 30-jährige ununterbrochene selbständige Tätigkeit, die Berechtigung zur Führung des Meistertitels und die Vollendung des 65. Lebensjahres", erklärt sie bei der Übergabe in Thurnau. Diese Bedingungen hat Wolfgang Knapp in vollem Umfang erfüllt. Nach dem Besuch der Keramik-Fachschule Landshut legte er 1976 seine Gesellen-, und 1982 seine Meisterprüfung ab. 1985 eröffnete er in Bayreuth einen Laden mit Werkstatt. 1992 erfolgte der Umzug nach Trebgast, wo er seither mit seiner Frau Natascha, ebenfalls Keramikmeisterin, das Töpferhandwerk ausübt. Dabei hat er bis 2005 etwa 15 Lehrlinge ausgebildet. Haben die Beiden vor einigen Jahren noch auf zehn bis zwölf Fachmärkten in ganz Deutschland ihre Produkte angeboten, beschränken sie sich mittlerweile auf sieben bis acht Orte im Jahr. Dabei stellen sie fest, dass wieder mehr Geschirr gekauft wird. "Vor allem die jungen Leute interessieren sich dafür, nach dem Motto: Regionales Essen auf regionalem Geschirr", bestätigt Wolfgang Knapp. Töpferwaren seien individuell, jede Werkstatt habe ihren eigenen Stil. Auf die Zukunft seiner Töpferei angesprochen, kommt von Wolfgang Knapp die Antwort: "Ich mache halt so lange, bis ich von der Scheibe falle."