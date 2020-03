Bis gestern sechs Corona-Fälle im Landkreis

Im Landkreis Haßberge gibt es - Stand vom gestrigen Sonntag, 13.30 Uhr - keinen weiteren neuen Coronafall. Die Gesamtzahl liege damit kreisweit bei sechs gemeldeten Fällen. Bei allen positiv getesteten Patienten hat das Gesundheitsamt Haßberge mittlerweile alle Kontaktpersonen ermittelt und telefonisch informiert, berichtet Pressesprecherin Monika Göhr.

Für über 350 Bürger wurde die häusliche Isolation angeordnet. Das bedeutet nicht, dass diese Personen auch infiziert sind. Die Quarantäne sei vielmehr eine Präventionsmaßnahme, um die Ausbreitung der Infektion zu verlangsamen. Sie diene dem eigenen Schutz und dem Schutz aller. Fragen zur häuslichen Quarantäne beantwortet ein Merkblatt des Robert-Koch-Instituts, das auch von der Homepage des Landkreises (www.hassberge.de) heruntergeladen werden kann.

"Es ist wichtig, dass die Quarantäne eingehalten wird", betont Landrat Wilhelm Schneider. Dies gelte auch für Betroffene, die keine Beschwerden haben. Verstöße gegen eine angeordnete Quarantäne können mit Geld- oder Freiheitsstrafen geahndet werden.

Im Ernstfall kommt die Polizei

Die häusliche Quarantäne wird überwacht, das heißt, die über 350 Personen, die sich in häuslicher Isolation befinden, werden täglich vom Gesundheitsamt angerufen. Besteht ein Verdacht, dass Quarantänevorgaben nicht eingehalten werden, kann die Polizei eingeschaltet werden. Erst das Gesundheitsamt hebt die Quarantäne auf - auch bei einem negativen Testergebnis.

Die Labors arbeiten mit Hochdruck, dennoch kann es bis zu 14 Tage dauern, bis den Be-troffenen das Testergebnis mitgeteilt werden kann. Vorrangig werden die Personen telefonisch informiert, deren Test ein positives Ergebnis ergab.

Landrat Schneider würdigt alle Bürger im Landkreis, die sich vorbildlich verhalten, die Lage ernst nehmen, aber nicht in Panik verfallen und vor allem ein enormes Engagement in der Nachbarschaft an den Tag legen.

Das Bürgertelefon (Ruf 09521/27-600) ist stark frequentiert. Es kann zu Wartezeiten kommen.

Heute, Montag, und am Dienstag, 17. März, ist das Landratsamt mit Ausnahme der Zulassungsstelle wegen der Belastung (Corona-Abwehr und Wahlnachzählung) geschlossen. Auch am Mittwoch, 18. März, findet nur eingeschränkter Dienstbetrieb statt. Es wird daher empfohlen, sich telefonisch beim jeweiligen Sachbearbeiter zu melden, das Thema zu besprechen und dann zu entscheiden, ob ein persönliches Erscheinen im Landratsamt Haßberge notwendig ist. red