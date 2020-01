Bis Freitag für die Pfarreifahrt anmelden

Die diesjährige Fahrt der Höchstadter St.-Georgs-Pfarrei führt zum Wallfahrtsort Medjugorje. Neben diesem populären Marienwallfahrtsort in Bosnien und Herzegowina werden auch Marija Bistrica sowie noch andere Sehenswürdigkeiten Kroatiens und Bosniens besucht, heißt es in einer Mitteilung des Pfarramts. Der Nationalpark Plitvicer Seen und die Kravica Wasserfälle stehen genauso auf dem Programm wie die Städte Zagreb, Mostar, Split und Zadar. Die Reise findet während der schulischen Pfingstferien von 31. Mai bis 6. Juni statt und wird als Flugreise durchgeführt. Genauere Informationen kann das katholische Pfarramt erteilen, da die Büroleitung Silvia Lohmann auch heuer wieder die Reise mit dem bayerischen Pilgerbüro München organisiert. Wegen der optionalen Flugbuchungen besteht noch bis Freitag, 17. Januar, die Möglichkeit, sich für die Reise im Pfarramt anzumelden. red