Bis dass der Tod euch scheidet

Nach der Hochzeit vergehen die Jahre der Eheleute wie im Flug und meist ohne große Wendepunkte. Höhepunkte sind nur die Feiern im Lebenslauf ihrer Kinder und natürlich die Feste im Jahreskreis. Erst mit dem Tod tritt ein neuer Abschnitt in Erscheinung, der wiederum das elementare Denken und Fühlen in dem Todesbrauchtum deutlich zum Ausdruck bringt.

Angst vor Blick des Toten

Die einstmals gepflegten Rituale sind noch nicht ganz vergessen, auch wenn sich heidnische und christliche Vorstellungen immer mehr vermischen und gegenseitig ablösen. So ist man bedacht, dem toten Menschen die Augen zuzudrücken und den Mund zu schließen.

Der ursprüngliche Grund für dieses Tun mag in der Angst zu suchen sein, durch den Blick oder durch den offenen Mund von den Totengeistern "nachgezogen" zu werden. Im Dreiländereck nordöstlich von Wallenfels bahrte man den Toten auf einem besonders großen und breiten Brett auf. Von diesem Brauch stammt die Redensart "auf dem Brett liegen", was so viel bedeutet wie "tot sein". Damals wurde der Tote erst kurz vor der Beerdigung eingesargt.

Ein alter Rechtsbrauch der Nachbarschaftshilfe schrieb vor, dass als Leichenbesteller ein Nachbar fungieren müsse. Er hatte folglich alle amtlich angeordneten Meldungen und alle Bestellungen wie Sarg, Leichenträger und Geläute zu erledigen. Übrigens war es auch Nachbarrecht und Nachbarpflicht, das Grab für den Verstorbenen auszuheben.

Der gesamten Dorfgemeinde wird ein Todesfall durch Glockengeläute angezeigt, wobei eine Glocke nachläutet: bei Erwachsenen die große, bei Kindern die kleine Glocke. Das Geläute wird als Hilfe auf den Weg in die Ewigkeit empfunden. Der ursprüngliche Sinn des Glockenläutens lag in der Abwehr von Dämonen und in dem Schutz der Lebenden vor dem Toten und den Totengeistern.

Bis zum Begräbnis wurde der Verstorbene nach altem Brauch zu Hause in der "guten Stube" oder im Hausflur aufgebahrt. Solange der Tote im Haus weilte, kamen Verwandte und Nachbarn zu einer Art Leichenwache oder nur um den Angehörigen Gesellschaft zu leisten.

Daneben war es auch üblich, dass die Dorfmitbewohner die eingesargte Leiche besichtigten. Nach altem Herkommen trug der Mann zum "letzten Gang" seinen Hochzeitsanzug. Dies lässt darauf schließen, dass dem Leichnam noch eine Art von Leben zuerkannt wurde und dadurch böse Mächte beschwichtigt werden sollten. Vor der Sargschließung wird durch Berührung der rechten Hand vom Toten Abschied genommen. Die Aussegnung des Entschlafenen durch den Pfarrer wird vom Kirchenchor begleitet, der die "Leich absingt".

Wird der Tote schließlich aus dem Haus getragen, ist mancherlei an Bräuchen zu beachten. Alles Vieh muss zu diesem Zeitpunkt auf allen vieren stehen, wenn es nicht eingehen soll. Unglück bedeutet es auch für das Vieh, wenn ein vom Begräbnis Zurückkehrender mit den gleichen Schuhen den Stall betritt. Die Blumenstöcke müssen beim Hinaustragen des Toten umgedreht werden, da sie ansonsten nicht mehr gedeihen und absterben. Ebenso sollte man im Haus vorhandene Getreidekörner kräftig durchrühren, da sonst der Same nicht aufgeht.

All dieses Tun verrät die ursprüngliche Furcht, dass durch die Berührung des Toten und damit der Totenmächte Unglück und Schaden einkehre und Fruchtbarkeit und Gedeihen weiche. Über der Türschwelle wird der Sarg dreimal gesenkt mit den Worten "Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes".

Nachbarschaftsrecht

Das Amt des Leichenträgers zu übernehmen ist gemäß dem damaligen Nachbarschaftsrechts teils heute noch Ehrenpflicht der männlichen Nachbarn. Nach altem Herkommen werden die sterblichen Überreste schließlich so ins Grab gesenkt, dass sich das Fußende dort befindet, wo der Pfarrer "die Leich hält". An die gleiche Stelle wird später der Grabstein gesetzt, damit der Verstorbene auf seinen Grabstein sehen kann.

Selbst am Ende des Lebens zeigt sich derweil die Vorrangstellung des Mannes. Zwar gibt man dies nicht so freimütig zu wie in dem alten Sprichwort: "Weibeschdärm is ka Fedärm - Pfäävereggn is a Schreggn!" Dennoch spürt man den Unterschied zwischen einer "Weiberleich" und einer "Männerleich". Bei einer Frau ist selten ein Verein zugegen, oft fehlen die ehrenvollen Nachrufe und auch der Abschiedsgruß von der Blaskapelle und vom Kirchenchor. Was jedoch bleibt, ist die Erinnerung an die "schöne Frankenwäldlerin", die in der "Nationalhymne des Frankenwaldes" für immer verewigt ist. Dort heißt es in der letzten Strophe: "Einmal kommt der Tag, wo man Abschied nimmt vom Frankenwald. Dou isses aus midde Maus, dou getts zenn Friedhuof naus midde schönen Frankenwäldlerin."