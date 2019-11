Bis aufs letzte Hemd

Harte Wochen der Proben haben für die Laienspielgruppe des TSV Unterlauter bald ihr Ende. Am Samstag, 16. November, hebt sich um 19.30 Uhr im Kultursaal des TSV Unterlauter wieder einmal der Vorhang zu einer Premiere. "Scheidung auf dem Bauernhof" heißt der turbulente Dreiakter, dessen sich die Theatergruppe in diesem Jahr angenommen hat. In Szene gesetzt wird die Geschichte von Bauer Heiner, der in Scheidung von seiner Frau Sofia lebt. Diese will ihm sozusagen das letzte Hemd ausziehen. Aber Heiner ist nicht alleine. Sein langsam denkender Knecht Lupo und ein arbeitsscheues Landstreicherpärchen stehen ihm zur Seite, um Sofia einen Strich durch die Rechnung zu machen.

Ob der Plan, den die vier aushecken, aufgeht, welche Rolle eine einfältige Magd auf dem Bauernhof spielt und welche Bedeutung Australien in der Komödie hat, können die Freunde der fröhlichen Unterhaltung nicht nur am Premierenabend am 16. November, sondern auch am Freitag, 22., und Samstag, 23. November, jeweils ab 19.30 Uhr erfahren. Petra Friedel, Kerstin Kroner, Jannette Günther, Karina Scholz, Ayten Lopari, Ulrich Scholz, Jan Herrmann, Karl-Dietrich Papenfuß sowie Sabine Scholz, die helfend zur Seite steht, falls sich wider Erwarten Textlücken auftun, freuen sich riesig darauf, ihre Gäste für ein paar Stunden dem Alltag zu entreißen.