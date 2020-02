Bis auf den Staffelberg

Das Flussparadies Franken und der Rennsteigverein laden am Sonntag, 1. März, zur ersten geführten Wanderung auf dem Sieben-Flüsse-Wanderweg in diesem Jahr ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr auf dem Wanderparkplatz hinter Dittersbrunn. Von dort geht es mit Wanderführerin Josefine Stober auf den Ansberg und zur St.-Veit-Kapelle. Über den Morgenbühl geht es nach Loffeld ins Tal der Lauter und dann hinauf auf den Staffelberg mit seinem Panoramablick über das Obermaintal und zur St.-Adelgundis-Kapelle. Zum Abschluss der zehn Kilometer langen Wanderung ist eine Einkehr in Bad Staffelstein geplant. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. Vom Bahnhof Ebensfeld fährt um 12.46 Uhr die Linie 1251 als Rufbus (Telefon 09571/18180, Mitfahrt eine Stunde vorher anmelden) nach Dittersbrunn. In Bad Staffelstein besteht Bahnanschluss zurück nach Ebensfeld. red