Bis 500: Stadt und Landkreis schränken Besucherzahlen bei Veranstaltungen weiter ein

Die gute Nachricht vorweg: Dem 75-Jährigen aus dem Landkreis, dem Ersten in der Region Bamberg, bei dem das Corona-Virus festgestellt wurde, geht es gut. So die Pressesprecherin des Klinikums Bamberg, Brigitte Dippold, auf Nachfrage des Fränkischen Tag. Freilich gab es mit dem gestrigen Donnerstag drei weitere bestätigte Corona-Fälle.

Einer der neu Infizierten kommt aus Bamberg, die beiden anderen aus dem Landkreis. Sie hatten sich sich vor kurzem in Belgien bzw. Südtirol aufgehalten. Bei ihnen und den jeweiligen Kontaktpersonen wurden Abstriche gemacht und häusliche Quarantäne angeordnet. Die Ergebnisse stehen noch aus. Bei allen Infizierten handelt es sich um Männer ab dem Schulalter. Sie haben zum Teil Kontakt in Nachbarlandkreise, deren Behörden informiert wurden.

Es wurden alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um die Bevölkerung zu schützen und die Betroffenen bestmöglich zu versorgen, ließen Landrat Johann Kalb und OB Andreas Starke bei der gestrigen zweiten gemeinsamen "Corona-Pressekonferenz" wissen.

Weitere Vorkehrungen

Stadt und Landkreis haben gemeinsam weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Dazu gehört eine Allgemeinverfügung. Diese untersagt (zunächst bis 19. April) öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen, für die weiteren gibt es Vorgaben und Auflagen. Nachbarstädte wie Würzburg haben ihrerseits bereits Beschränkungen verfügt. Die Stadt Coburg lässt nur noch Veranstaltungen mit 200 Personen zu.

Es gebe keinen Grund zur Panik, so OB und Landrat. Das Personal an der Hotline im Gesundheitsamt (0951/859700) zu medizinischen Fragen wurde verstärkt, für nichtmedizinische Fragen steht die städtische Hotline (0951/87 25 25) zur Verfügung, jeweils für Stadt- und Landbewohner.

Der Fachbereich Gesundheitswesen habe sich im Übrigen bei Kontaktpersonen der Infizierten gemeldet, so dass man hier nicht nachfragen muss, betonen die Experten.

Bis zum gestrigen späten Nachmittag lag das Ergebnis für Schüler vom TA-Hoffmann-Gymnasium noch nicht vor, der infiziert sein könnte. Kalb wie Starke halten nichts davon, Kitas und Schulen vorsorglich zu schließen.

Gute Erfahrungen mache man mit der Anlaufstelle in Scheßlitz, so Kalb. Eine solche werde auch in Bamberg an der Galgenfuhr geschaffen, ergänzte OB Starke. Die Arbeiten dafür seien voll in Gang, die Einrichtung werde nächste Woche ihren Betrieb aufnehmen.

Strategie des Zeitgewinns

Wie Lothar Riemer vom am Bamberger Landratsamt angesiedelten Gesundheitsamt betonte, handle es sich bei den aktuellen Maßnahmen um "eine Strategie des Zeitgewinns".

OB und Landrat appellierten an die Bevölkerung, abzuwägen, was im Alltag wichtig ist. Sie betonten, dass den Empfehlungen und Anordnungen unbedingt Folge leisten sei.

Freilich seien ihnen die mit den Maßnahmen verbundenen Probleme (Ausfälle) der Veranstalter bewusst. "Hier erwarten wir eine gesamtgesellschaftliche Antwort" , so Starke dazu. an