Birnbaum wird noch schöner

Die Dorferneuerungsmaßnahmen in Birnbaum gehen langsam dem Ende zu. Bei der Baubesprechung wurden die bisherigen Maßnahmen abgegangen und besprochen. So sind sämtliche Asphaltierungs- und Pflasterarbeiten fertiggestellt. Der Platz vor der Schule sowie der Platz in der Dorfmitte werden im nächsten Jahr gebaut.

Für Bürgermeister Gerhard Wunder ist es erfreulich, dass der Spielplatz über eine Eigeninitiative der Birnbaumer Bürger nun mit hergerichtet wird. In Zusammenarbeit mit der Baufirma und dem Bauhof wird der Spielplatz neu gestaltet. Die Materialkosten hierfür werden von der Teilnehmergemeinschaft übernommen. Die Spielgeräte sowie die Anlage des Platzes werden die "Spielplatzplaner" in Eigenleistung erstellen. Hierfür bedankte sich Bürgermeister Gerhard Wunder und erwähnte, dass die Bürger in Birnbaum künftig für die Gestaltung der Anlagen mitverantwortlich seien. Sein Dank galt dem Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins Heinz Kolb, der die öffentlichen Anlagen in Zusammenarbeit mit den Anliegern pflegen wird. Dies zeige, dass die Bürger selbst bereit sind, ihr unmittelbares Lebensumfeld zu verschönern und mitzugestalten.

Wunder bedankte sich auch bei den Verantwortlichen der Firma AS Bau Hof, insbesondere dem Vorarbeiter Andreas Franz. So wurden mehrere 100 Tonnen Granitsteine verarbeitet und die Zwischenwege mit einem hochwertigen Pflasterbelag versehen. Patrick Findheiß zeichnete für die Pflastertruppe Verantwortung, wofür ihm Dank ausgesprochen wurde. Gerhard Wunder stellte fest, dass nach Bauende 2020 Birnbaum eines der schönsten Dörfer im Frankenwald sein werde. red