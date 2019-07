Birnbaum gastiert auf der Seebühne

Der Musikverein 1865 Birnbaum spielt am Sonntag, 28. Juli, um 15 Uhr auf der Seebühne im ehemaligen Landesgartenschaugelände in Kronach.Der Musikverein 1865 Birnbaum hat eine lange Vereinsgeschichte. Die Musiker haben sich kontinuierlich weiterentwickelt, viele junge Talente sind mit Eifer dabei und der Verein hat es sich seit seiner Gründung zur Aufgabe gemacht, die traditionelle fränkische Volks- und Blasmusik zu pflegen und zu erhalten. Beim Konzert auf der Seebühne am 28. Juli von 15 bis 18 Uhr werden die Aktiven unter der Leitung von Dirigent Michael Deuerling ihr musikalisches Können zeigen. Mit einem Programm kreuz und quer durch alle Musikrichtungen werden die Musiker versuchen, das Publikum zu begeistern. Über viele Zuhörer auf dem LGS-Gelände würden sich die Birnbaumer Musikanten freuen. Foto: privat