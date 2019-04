Birkacher Wehr feiert in Dittersbrunn

Die Feuerwehr Birkach feiert ihren Florianstag am Samstag, 4. Mai, gemeinsam mit der Feuerwehr Dittersbrunn. Hierzu ist Treffpunkt um 17 Uhr in Uniform zur Abfahrt am Feuerwehrhaus. Um 17.30 Uhr erfolgt die Aufstellung der Feuerwehren am Ortseingang in Dittersbrunn zum Einzug. Der Gottesdienst wird um 18 Uhr gefeiert. Es schließt sich die Einweihung der neuen Tragkraftspritze und ein gemütliches Beisammensein an. Um 19.15 Uhr folgen Ehrungen im Gemeindekreis. Um 20 Uhr findet ein Partyabend statt. red