Birgit Herré bleibt am Schulamt

Mit Ablauf der Probezeit Ende September ist klar, dass Birgit Herré am Schulamt Bad Kissingen bleiben wird. Im Juli war die einstige Schulleiterin der Bad Brückenauer Mittelschule nach Bad Kissingen gewechselt. Sie folgte Schulrat Harald Bötsch, der in den Ruhestand gegangen war. Ende No vember wird Herré offiziell in ihr neues Amt eingeführt werden. Die Riedenbergerin arbeitete 21 Jahre an der Bad Brückenauer Mittelschule, die letzten neun Jahre als Rektorin. Die Stelle der Schulleitung der Mittelschule ist bereits ausgeschrieben worden. Aktuell ist Konrektor Marco Genzler mit den Aufgaben betraut. uli