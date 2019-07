Birgit Albert mit Gottesdienst ins Amt eingeführt

Birgit Albert ist bei einem feierlichen Gottesdienst in ihr Amt als Gottesdienstbeauftragte eingeführt worden. In einer kurzen Ansprache zeigte sie ihren Weg auf, der sie zu dieser Aufgabe geführt hatte. Am Anfang voller Zweifel, ob dies das Richtige für sie wäre, wuchs sie immer mehr in ihre Aufgabe hinein. Aus der Gemeinde erhielt sie viel Zuspruch und Rückhalt, was sie auf ihrem Weg bestärkte. Sie ermutigte auch alle Anwesenden, ihre Aufgabe in der Gemeinschaft zu suchen. Besonders freute sie sich über die Teilnahme einiger Kindergartenkinder, mit denen sie in regelmäßigen Abständen eine kindgerechte Andacht hält.

In diesem Gottesdienst wurden auch ausgeschiedene Mitglieder des Pfarrgemeinderates und der Kirchenverwaltung verabschiedet. Pastoralreferentin Christine Seufert bedankte sich für das Engagement aller.

Ein neuer Pfarrgemeinderat konnte nicht gebildet werden. Dafür haben die Verantwortlichen der Pfarrgemeinde einen neuen Weg gefunden, um die anstehenden Aufgaben in der Pfarrgemeinde zu meistern. Einige Male im Jahr findet ein offener Gesprächsabend statt, zu dem alle Pfarrgemeindemitglieder eingeladen sind. Dort werden die nächsten Termine geplant und Ideen für die Zukunft diskutiert und entwickelt.

Die nächsten Projekte sind am Sonntag, 14. Juli, ein Gottesdienst auf dem renovierten Spielplatz mit Einweihung und einem Picknick. Am Sonntag, 1. September, findet die Wallfahrt auf dem Fränkischen Marienweg zur Talkirche statt, und am Sonntag, 6. Oktober wird ein Familiengottesdienst zum Erntedank mit anschließender Bewirtung geplant. red