Biomüll nicht verdichten

Zu jeder Jahreszeit gilt: Je trockener der Biomüll ist, desto weniger Probleme bereitet er. Um zu verhindern, dass sich noch eingefrorene Reste in der Tonne befinden, empfiehlt die Abfallwirtschaft des Landkreises Erlangen-Höchstadt: Feuchte Abfälle abtropfen lassen und zusätzlich in Zeitungspapier bzw. Biomülltüten einwickeln. Dies bindet überschüssige Feuchtigkeit und verhindert ein Zusammenfrieren der Abfälle. Um ein Festfrieren des Bio- und Restmülls am Tonnenboden zu verhindern, die Tonne mit einer Lage Zeitungspapier oder Wellpappe auslegen. Abfälle locker in die Tonne einfüllen. Verdichtete Abfälle, besonders feuchtes Laub, frieren schnell in der Tonne fest.

Wenn möglich, sollte die Biotonne über den Winter vor Frost und Witterung geschützt werden, zum Beispiel in der Garage oder an der Hauswand. Biotonne erst am Tag der Leerung zur Abfuhr ab 6 Uhr bereitstellen. Hilfe und Tipps gibt es bei der Abfallwirtschaft des Landratsamtes unter der Telefonnummer 09193/20597 oder 09193/20589. Fragen zu nicht geleerten Tonnen beantwortet das Entsorgungsunternehmen Firma Hofmann unter Telefon 09131/796170. red