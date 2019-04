Biolandwirt erklärt spezielle Technik

Herbert Pickel wendet als Biolandwirt auf seinen Äckern bereits die Technik der Dammkultur an. Er möchte das Wissen darüber allen Interessierten, insbesondere auch Landwirten, die konventionelle Landwirtschaft betreiben, näherbringen. Deshalb findet am Samstag, 27. April, ein Feldtag in Mühlhausen statt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr in der Kulturscheune in Mühlhausen (Marktplatz 4). Von hier aus geht es dann auf das Feld von Herbert Pickel. Julian Turiel, der Erfinder der Dammkultur, wird ebenfalls vor Ort sein. red