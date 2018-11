Biogasanlage sorgt für dicke Luft

Seit 2011 produziert die Biogasanlage im Ortsteil Erlau Strom und liefert Wärme für die Nahversorgung der Schule, Gemeindeverwaltung, Gewerbebetriebe und private Haushalte. Nun will der Betreiber die Anlage erweitern und ein Gärrestelager mit Blockheizkraftwerk, zwei Fahrsilokammern und einer Trocknungsanlage bauen.

Nachdem rund 27 Prozent der An- und Abfahrten durch die Wohnbebauung in Erlau erfolgen und es diesbezüglich schon in der Vergangenheit zu Beschwerden und Problemen gekommen ist, hat der Gemeinderat die Abstimmung über den Bauantrag verschoben und den Betreiber verpflichtet, eine Informationsveranstaltung für alle interessierten Bürger durchzuführen. Erst dann wird der Bauantrag erneut im Gemeinderat behandelt.

Gemeinderat und Elektrotechnikermeister Michael Ulrich (CSU) hat mit der Bayernwerk AG ein Angebot für eine durchgängige und DIN-konforme Beleuchtung für den Weg zu der Andreas-Faust-Sportanlage erarbeitet. Es werden sechs neue Brennstellen errichtet. Die fünf bestehenden Brennstellen werden auf LED umgerüstet und teilweise versetzt. Die Verkabelung wird von der Sportanlage her erfolgen. Die Kosten dafür belaufen sich auf 21 622 Euro. Die überörtliche Rechnungsprüfung des bayerischen kommunalen Prüfungsverbandes hat die letzte Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühr überprüft und festgestellt, dass die Berechnung erhebliche Fehler aufweist.

Abwassergebühr wird steigen

Bei der Neuberechnung muss zum Beispiel das Verhältnis zwischen Unterhalts- und Investitionsmaßnahmen neu festgelegt werden. Die bestehende Gebührenabwassersatzung wird im Jahr 2019 rückwirkend zum 1. Januar 2019 geändert werden. Voraussichtlich wird die Abwassergebühr von aktuell 2,80 Euro pro m 3 voraussichtlich auf 3,20 Euro pro m 3 erhöht werden.

Das Ferienprogramm 2018 der Gemeinde Walsdorf war ein voller Erfolg, wie aus dem Bericht von Stefanie Luchs, Gemeindeverwaltung, zu entnehmen war. An den 28 Veranstaltungen, wie beispielsweise beim Brot backen oder beim Outdoor Survival Camp, haben insgesamt 386 Mädchen und Jungen teilgenommen.

Bürgermeister Heinrich Faatz bedankte sich bei den Vereinen und den Helfern, welche zum guten Gelingen beigetragen haben. Die Grundschule Walsdorf beantragte ein digitales Klassenzimmer, welches im Rahmen des Masterplans "Bayern Digital II" förderfähig ist, da die vorhandene EDV-Ausstattung veraltet sei, wie Faatz anmerkte.

Da neben den Kosten für die Anschaffung der EDV-Ausstattung auch umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen erforderlich sind, wurde die Verwaltung beauftragt, die Gesamtkosten für ein digitales Klassenzimmers zu ermitteln. Die Walsdorfer Ortschronik von Gottlieb Honold aus dem Jahr 2009 wurde ergänzt und überarbeitet. Die neue Ortschronik ist digital auf einem USB-Stick im Rathaus Walsdorf für zehn Euro erhältlich. Die Wiedereröffnung des ehemaligen "Aurach-Markt Walsdorf" unter neuer Führung ist für den 22. November geplant.