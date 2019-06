Am Dienstag, 4. Juni, 18.30 Uhr, findet im Rathaus in Muggendorf eine Sitzung des Marktgemeinderates Wiesenttal statt. Unter anderem geht es um die Verbrennungsmotoranlage für den Einsatz von Biogas aus einer Biogasanlage in Birkenreuth. Des Weiteren wird über die Einleitung des in Wohlmannsgesees anfallenden Mischwassers über ein Versickerungsbecken in den Untergrund sowie über einen Antrag des MSC Fränkische Schweiz auf Zustimmung für ein Fahrrad-Trial am 21./22. September in Wüstenstein beraten. red