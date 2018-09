Bioenergie für Mainleus

Ein Abordnung des Gemeinderats besuchte kürzlich die Wunsiedler Stadtwerke. Die Mainleuser Kommunalpolitiker erhielten wertvolle Impulse für die künftige Entwicklung und Erschließung des Spinnereigeländes.

1300 Kilogramm brachten die Mitglieder des Mainleuser Gemeinderats am Eingang des Biomasse-Heizkraftwerks der Stadtwerke in Wunsiedel in Holenbrunn auf die Waage. Normalerweise werden dort nicht Personen, sondern die Fracht der Lastwagen gewogen, die nachwachsende Rohstoffe anliefern. Die Räte informierten sich beim Strom- und Wärmeproduzenten, der auch Netzbetreiber ist, über nachhaltige Formen der Energieversorgung und -erzeugung. red