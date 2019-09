Biodiversität ist das Thema

Ein Umweltbildungsprojekt "Unser Essen - unser Klima" findet am 20. und 21. September in Hammelburg statt. Die Biodiversitätstage beginnen am Freitag, 20. September, mit Dr. Alexander Beck (AöL) und Franz Zang (BN) um 14.30 Uhr mit einer Tagung. Anmeldungen für das Buffet sind beim Bund Naturschutz unter Tel.: 09741/

938 32 40 möglich. Ansonsten ist keine Anmeldung notwendig. Am Samstag lautet das Motto "Markt der Möglichkeiten" mit Workshops von 10 bis 12 Uhr am Viehmarkt, im Pfarrzentrum und in der Markthalle sowie Info- und Versorgungsständen über die Stadt verteilt. sek