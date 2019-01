Geht es um die biologische Vielfalt und den Naturschutz in Oberfranken, ist Gerhard Bergner von der Regierung von Oberfranken ein ausgewiesener Kenner. Der Experte der Höheren Naturschutzbehörde weiß um den Status quo der Biodiversität in der Region wie kein zweiter. Am kommenden Dienstag, 5. Februar, wird er das unter Beweis stellen: Gemeinsam laden die Regierung von Oberfranken und der Gartenbauverein Oberleiterbach ab 19 Uhr zu einem Vortragsabend "Biodiversitätsprojekte in Oberfranken" in das Gemeinschaftshaus, Eichenweg 8, ein. "Ich werde ausführlich über unser Obstsortenprojekt und das Projekt Fränkisch verwurzelt sprechen, das sich um markante Bäume in unserer Kulturlandschaft kümmert", so der Fachmann in einer Mitteilung im Vorfeld. "Beide Projekte betreffen eben auch die Landkreise Lichtenfels und Bamberg." Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei. red