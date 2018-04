Bio-Unterricht in der Praxis

Michael Memmel



Bluten, das müssen Jungs und Mädchen immer mal wieder in der Schule - etwa, wenn sie für die nicht erledigte Hausaufgabe gerade stehen müssen. Am Dienstag ließen die Schüler des Franz-Ludwig-Gymnasiums bluten - und zwar wortwörtlich. Sie luden zur Blutspende in die Unterrichtsräume ein - und 156 Spender kamen. Darunter waren über 50 Erstspender, zum größten Teil aus den Reihen der Gymnasiasten selbst. Dem einen oder anderen jungen Angezapften wurde dabei ähnlich schwindelig wie bei einer Abfrage ohne Vorbereitung - hoffentlich kein Grund, nicht zum Wiederholungstäter zu werden. Das Beste war jedoch an der Aktion, die bereits zum zweiten Mal stattfand: Sie wurde von vielen engagierten Q11- und Q12-Schülern des FLG weitgehend selbstständig organisiert. Eltern steuerten Kuchen bei, die Jugendlichen betreuten und bewirteten die Spender. Und ganz nebenbei lernten sie auch noch ein bisschen was über Biologie - zum Beispiel, für was Hämoglobin eigentlich gut ist. Dieser praxisnahe Unterricht darf gerne andernorts Schule machen!