Bio-Mittel gegen Raupenhaare

Früher als in den Vorjahren beginnt das Gartenamt in diesem Frühling mit der Behandlung der Eichen im Stadtgebiet gegen die Larven des Eichenprozessionsspinners. Grund ist der enorme Vegetationsschub, der in diesen fast sommerlichen Tagen zu beobachten ist, heißt es in der Mitteilung der städtischen Pressestelle.

Normalerweise werden die Eichen Anfang Mai behandelt, im sogenannten Mausohrstadium. Das bedeutet, dass die Blätter der Bäume anfangen auszutreiben und in etwa die Größe eines Mausohres haben. Durch die aktuelle Wärmewelle seien die Eichen in den letzten Tagen jedoch förmlich "explodiert". Die Arbeiten müssten daher vorgezogen werden und beginnen schon in dieser Woche.

Der Befall von Eichen im Stadtgebiet durch den Eichenprozessionsspinner wurde in den vergangenen Jahren zu einem ernstzunehmenden Thema, weiß man im Rathaus. Besonders in Trockenjahren steigt die Population des Insekts stark an, was problematisch ist und nicht unterschätzt werden darf. Die Raupenhaare des Spinners stellen ab dem dritten Larvenstadium eine akute gesundheitliche Gefährdung für den Menschen dar. Die feinen Brennhaare des Tieres lösen bei Berührung oder beim Einatmen verschiedenste allergische Reaktionen aus, von starken Hautausschlägen bis hin zu Schockreaktionen.

Deshalb muss das Garten- und Friedhofsamt die Eichenprozessionsspinner und ihre Gespinste (Nester) an stark frequentierten oder sensiblen Bereichen von öffentlichen Gehölzen entfernen, insofern sie eine Gefährdung für die Allgemeinheit darstellen. Auffällig ist auch ein starker Anstieg der zu behandelnden Eichen. Mussten 2015 noch 313 Eichen gegen die Raupen behandelt werden, so sind es 2018 bereits 854 Bäume - auch eine Folge des Klimawandels und einer gestiegenen Sensibilität gegenüber dem Thema.

Die Sicherheit der Bevölkerung habe absolute Priorität. Doch auch der Schutz der Umwelt sei dem Gartenamt wichtig. Gespritzt werde deshalb wie auch in den Vorjahren mit "Neem Protect", einem für Mensch und Tier ungefährlichen biologischen Mittel.

Die Behandlung aller Bäume wird etwa eine Woche in Anspruch nehmen, also vermutlich bis Ende April abgeschlossen sein. Um die Eichen zügig und ungehindert behandeln zu können, kann es in den betreffenden Straßen zu kurzzeitigen Behinderungen und Parkplatzsperrungen kommen. Wann genau welche Bäume gespritzt werden, kann telefonisch unter der Nummer 0171/3363916 erfragt werden. red