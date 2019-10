Bio-Königin gratuliert zum Geburtstag

Seit 20 Jahren betreibt Ursula Dorweiler in Herzogenaurach ein Reformhaus. 1999 startete sie in der Steggasse, 2003 zog das Geschäft an den heutigen Standort in der Hauptstraße um. Dorweiler und ihr Team fühlen sich in der "ersten Reihe" von Herzogenaurach sehr wohl. Durch die größere Verkaufsfläche sei es möglich, dem stetig wachsenden Kundenstamm eine noch größere Produktvielfalt zu bieten, berichtet die Inhaberin. So konnten Bio-Nahrungsmittel ebenso ins Sortiment aufgenommen werden wie diätetische Lebensmittel und auch das Angebot an Naturkosmetikartikeln konnte beträchtlich erweitert werden.

2014 wurde das Reformhaus von der Stiftung Reformhaus-Fachakademie zum "Reformhaus des Jahres" in der Kategorie "Kosmetik" gewählt, 2016 zum "Reformhaus des Jahres" in der Kategorie "Naturarzneimittel". Außerdem gab es von Landrat Alexander Tritthart (CSU) am 1. Dezember 2017 eine Urkunde für die Teilnahme am "Umweltpakt Bayern" für den nachhaltigen betrieblichen Umweltschutz.

Zur Feier des 20. Geburtstags in der "HerzoBar" kam mit der Bayerischen Bio-Königin Carina I. ein besonderer Gast nach Herzogenaurach. Die 28-Jährige repräsentiert nicht nur eine Region oder Produkt, sondern will die Lücke zwischen Erzeuger und Verbraucher schließen. Sie möchte Halbwissen abbauen und zeigen, was der Öko-Landbau alles leistet. Die Bio-Königin weiß, wovon sie spricht. Carina Bichler wuchs auf einem seit 1987 ökologisch bewirtschafteten landwirtschaftlichen Gemischtbetrieb im Unterallgäu auf. sae