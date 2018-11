Bio-Geflügel erzeugen und vermarkten

Die Tierhaltungsschule Triesdorf bietet am Donnerstag, 29. November, einen Kurs zum Thema "Erzeugung und Vermarktung von

Biogeflügel" an. Der Markt für Biohähnchen hat sich in den vergangenen zwei Jahren sehr gut entwickelt, heißt es in der Einladung. Durch die große Nachfrage nach Biogeflügelfleisch bietet dieser noch relativ neue Betriebszweig ein gutes Standbein für landwirtschaftliche Betriebe. Das Seminar bietet sowohl für bestehende Geflügelmäster als auch für Interessierte eine gute Übersicht über die bereits vorhandenen Strukturen. Axel Hilckmann informiert über die Voraussetzungen und Richtlinien der ökologischen Geflügelmast und gibt viele Tipps zur Erzeugung von Biohähnchen. Carmen Sanmartin erläutert die wichtigsten Krankheiten und deren Vorbeugung. Die Besichtigung eines Geflügelschlachthauses und eines Biohähnchenmastbetriebes runden die Veranstaltung ab. Eine Anmeldung bis Donnerstag, 22. November, ist unter www.triesdorf.de erforderlich. Nähere Infos gibt es per E-Mail an ths@triesdorf.de sowie telefonisch unter 09826/183002. red