Oberthulba 18.11.2019

Binden von Adventskränzen

Der Verein für Gartenbau und Landespflege Oberthulba veranstaltet für Interessierte am Donnerstag, 28. November, ein gemeinsames Adventskranzbinden. Treffpunkt ist um 19 Uhr in der Marktscheune in Obe...